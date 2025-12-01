Metropolitan Opéra Live Andrea Chénier Val de Louyre et Caudeau

Metropolitan Opéra Live Andrea Chénier

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Samedi 13 décembre 2025, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de ANDREA CHENIER de Umberto Giordano en différé du Metropolitan Opera.

Alors que la Révolution française fait rage, Maddalena envoie des lettres d’appel à l’aide au poète Andrea Chénier. Ils se sont connus à l’époque somptueuse des fêtes de sa mère la comtesse de Coigny. Gérard, l’ancien valet devenu officier de la Révolution, se dresse entre les deux amants.

L’opéra de Giordano est inspiré du poète romantique André Chénier, connu pour son engagement contre les excès de la Révolution française.

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2025-2026 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live, ainsi qu’une soirée hommage à Maria Callas.

Place 18 euros / Assiette garnie 9 euros

Sur réservation .

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 g.thomasset@orange.fr

English : Metropolitan Opéra Live Andrea Chénier

Saturday, December 13, 2025, at 6:30 pm, at the Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, broadcast of ANDREA CHENIER by Umberto Giordano, deferred from the Metropolitan Opera.

By reservation only

German : Metropolitan Opéra Live Andrea Chénier

Samstag, 13. Dezember 2025, um 18.30 Uhr im Espace Culturel André Malraux in Cendrieux: Übertragung von ANDREA CHENIER von Umberto Giordano als Aufzeichnung aus der Metropolitan Opera.

Mit Reservierung

Italiano :

Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso l’Espace Culturel André Malraux di Cendrieux, trasmissione di ANDREA CHENIER di Umberto Giordano, in differita dal Metropolitan Opera.

Solo su prenotazione

Espanol : Metropolitan Opéra Live Andrea Chénier

Sábado 13 de diciembre de 2025, a las 18.30 h, en el Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmisión de ANDREA CHENIER de Umberto Giordano, en diferido desde el Metropolitan Opera.

Sólo con reserva previa

