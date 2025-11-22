Metropolitan Opéra Live Arabella Val de Louyre et Caudeau

Samedi 22 novembre 2025, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de ARABELLA de Richard Strauss en différé du Metropolitan Opera.

Sur réservation

Le comte Waldner a perdu toute sa fortune au jeu et espère un mariage heureux pour sa jolie fille Arabella. Parmi ses prétendants se trouve Matteo, qui reçoit des lettres enflammées qu’il pense être d’Arabella, mais qui viennent en réalité de sa sœur, Zdenka.

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2025-2026 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live, ainsi qu’une soirée hommage à Maria Callas.

Place 18 euros / Assiette garnie 9 euros

Sur réservation .

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 g.thomasset@orange.fr

English : Metropolitan Opéra Live Arabella

Saturday, November 22, 2025, at 6:30 pm, at the Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, live broadcast of Richard Strauss’s ARABELLA from the Metropolitan Opera.

By reservation only

German : Metropolitan Opéra Live Arabella

Samstag, den 22. November 2025, um 18.30 Uhr im Espace Culturel André Malraux in Cendrieux: Übertragung von Richard Strauss’ ARABELLA als Aufzeichnung aus der Metropolitan Opera.

Auf Vorbestellung

Italiano :

Sabato 22 novembre 2025, alle 18.30, presso l’Espace Culturel André Malraux di Cendrieux, trasmissione in diretta dell’ARABELLA di Richard Strauss dal Metropolitan Opera.

Solo su prenotazione

Espanol : Metropolitan Opéra Live Arabella

Sábado 22 de noviembre de 2025, a las 18.30 h, en el Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmisión en directo de ARABELLA de Richard Strauss desde el Metropolitan Opera.

Sólo con reserva previa

