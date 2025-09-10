Metropolitan Opéra Live I puritani Val de Louyre et Caudeau

Samedi 10 janvier 2026, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de I PURITANI de Vincenzo Bellini en différé du Metropolitan Opera.

Sur réservation

Lord Walton, partisan de Cromwell, accorde la main de sa fille Elvira à Arturo Talbot, partisan des Stuart, au grand dam de Sir Riccardo Forth qui lui était initialement destiné. Malgré son amour pour Elvira, Talbot prend le risque de libérer la Reine Henriette, veuve du dernier roi de la dynastie des Stuart, maintenue prisonnière de la forteresse gardée par Lord Walton.

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2025-2026 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live, ainsi qu’une soirée hommage à Maria Callas.

Place 18 euros / Assiette garnie 9 euros

Sur réservation .

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 g.thomasset@orange.fr

English : Metropolitan Opéra Live I puritani

Saturday, January 10, 2026, at 6:30 pm, at the Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, live broadcast of Vincenzo Bellini’s I PURITANI from the Metropolitan Opera.

By reservation only

German : Metropolitan Opéra Live I puritani

Samstag, den 10. Januar 2026, um 18.30 Uhr im Espace Culturel André Malraux in Cendrieux: Übertragung von Vincenzo Bellinis I PURITANI als Aufzeichnung aus der Metropolitan Opera.

Auf Reservierung

Italiano :

Sabato 10 gennaio 2026, alle 18.30, presso l’Espace Culturel André Malraux di Cendrieux, trasmissione in diretta de I PURITANI di Vincenzo Bellini dal Metropolitan Opera.

Solo su prenotazione

Espanol : Metropolitan Opéra Live I puritani

Sábado 10 de enero de 2026, a las 18.30 h, en el Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmisión en directo de I PURITANI de Vincenzo Bellini desde el Metropolitan Opera.

Sólo con reserva previa

