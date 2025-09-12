Metropolitan Opéra Live Tristan und Isolde Val de Louyre et Caudeau

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Samedi 21 mars 2026, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de TRISTAN UND ISOLDE de Richard Wagner en différé du Metropolitan Opera.

Tristan et Isolde sont épris l’un de l’autre. Or, Isolde doit épouser le roi de Cornouailles. Pensant boire une potion mortelle, ils avalent en réalité un puissant philtre d’amour concocté par Brangäne et qui attise la flamme déjà vive de leur passion. Wagner a revisité la légende de Tristan pour en faire un drame musical exaltant de romantisme. L’électrisante soprano Lise Davidsen saisit le rôle suprême de la princesse Isolde dans une nouvelle mise en scène

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2025-2026 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live, ainsi qu’une soirée hommage à Maria Callas.

Place 18 euros / Assiette garnie 9 euros

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 g.thomasset@orange.fr

English : Metropolitan Opéra Live Tristan und Isolde

Saturday, 21 March 2026, at 6:30 p.m., at the Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, delayed broadcast of Richard Wagner’s TRISTAN UND ISOLDE from the Metropolitan Opera.

Reservations required.

German : Metropolitan Opéra Live Tristan und Isolde

Samstag, 21. März 2026, um 18.30 Uhr im Espace Culturel André Malraux in Cendrieux: Übertragung von Richard Wagners TRISTAN UND ISOLDE als Aufzeichnung aus der Metropolitan Opera.

Auf Reservierung

Italiano :

Sabato 21 marzo 2026, alle 18.30, presso l’Espace Culturel André Malraux di Cendrieux, il TRISTAN UND ISOLDE di Richard Wagner sarà trasmesso in diretta dal Metropolitan Opera.

Solo su prenotazione

Espanol : Metropolitan Opéra Live Tristan und Isolde

El sábado 21 de marzo de 2026, a las 18.30 horas, en el Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, se retransmitirá en directo TRISTAN UND ISOLDE, de Richard Wagner, desde la Ópera Metropolitana.

Sólo con reserva previa

