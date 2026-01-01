Mets en scènes Aux Bons Faiseurs Marseille 6e Arrondissement

Mets en scènes

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 19h. Aux Bons Faiseurs 88 rue d’Italie Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Le Lyra Club est une association qui valorise les regards de réalisatrices et défend un cinéma indépendant et libre.

Pour sa 6ᵉ édition, vivez une soirée intimiste et singulière un dîner en trois services pescétariens imaginé par la cheffe Alexia Macias, accompagné de la projection de trois courts métrages de réalisatrices.





Mets en Scène crée un espace d’échange vivant entre artistes et public, dans un lieu atypique. Les films projetés sont choisis pour la singularité des regards audacieux des réalisatrices et leur liberté de ton.





Une visite impromptu et un coup de coeur motive David Roume à ouvrir la cave Aux Bons Faiseurs, une cave qui propose des centaines de références de petits domaines à forte identité. En février 2025, il s’associe à la cheffe Alexia Macias qui ouvre un restaurant dans le lieu. Rascaï propose une cuisine bio, de marché, qui fait valoir le travail des producteur.ices de la région.







Le tarif recommandé est de 40 €, mais nous proposons un tarif solidaire de 35 € afin de rester accessibles tout en couvrant les coûts du projet (ingrédients, rémunération des artistes, production) et offrir cette expérience au plus grand nombre. .

Aux Bons Faiseurs 88 rue d’Italie Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lyracineclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lyra Club is an association that promotes the work of female directors and defends independent, free cinema.

L’événement Mets en scènes Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille