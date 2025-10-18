Mets et vins en musique au Domaine du Grand Cros D13 Carnoules

Mets et vins en musique au Domaine du Grand Cros D13 Carnoules samedi 18 octobre 2025.

Mets et vins en musique au Domaine du Grand Cros

D13 1806 route de Brignoles Carnoules Var

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES.

Soirée tapas et musique en partenariat avec le restaurant La Terrasse de Karo de Besse s/Issole qui se déplacera pour l’occasion.

D13 1806 route de Brignoles Carnoules 83660 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 25 54 99 info@grandcros.fr

English :

VINEYARDS ON STAGE! VIGNOBLES & DÉCOUVERTES DAYS.

Tapas and music evening in partnership with the restaurant « La Terrasse de Karo » in Besse s/Issole, which will be on hand for the occasion.

German :

EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE & ENTDECKUNGEN.

Tapas- und Musikabend in Zusammenarbeit mit dem Restaurant « La Terrasse de Karo » in Besse s/Issole, das sich für diesen Anlass in Bewegung setzen wird.

Italiano :

VIGNETI IN SCENA! LE GIORNATE DEI VIGNETI E DELLE SCOPERTE.

Serata di tapas e musica in collaborazione con il ristorante « La Terrasse de Karo » di Besse s/Issole, che sarà presente per l’occasione.

Espanol :

¡LOS VIÑEDOS A ESCENA! JORNADAS DE VIÑEDOS Y DESCUBRIMIENTOS.

Velada de tapas y música en colaboración con el restaurante « La Terrasse de Karo » de Besse s/Issole, que estará presente para la ocasión.

