Mets Jeudis Cahors Cahors

Mets Jeudis Cahors

Centre ville, divers lieux Cahors Lot

Gratuit

Début : 2025-08-07 19:30:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Les jeudis 7, 14, 21 et 28 août, le centre-ville prend des allures de fête grâce aux soirées musicales Mets jeudis.

Dès 19h, sur le boulevard Gambetta et les places du centre historique, venez profiter d’une soirée d’été en musique dans les restaurants participants.

Initiative conjointe de la Ville de Cahors, des restaurateurs cadurciens et de l’association Lot Of Good Day, Mets Jeudis fait désormais partie des rendez-vous estivaux prisés par les touristes et attendus des Cadurciens qui viennent profiter d’une soirée en terrasse ou simplement flâner aux sons des différentes formations musicales présentes dans le centre-ville. Il y en aura pour tous les goûts…

La première soirée de l’édition 2025, le jeudi 7 août, est organisée avec le concours du festival Le Lot en Meule Bleue et promet d’être exceptionnelle, ambiance festive et familiale, grâce notamment à des bandas, dress-code rouge et blanc, une soirée de partage, rire et musique est annoncée.

Les autres rendez-vous de Mets Jeudis seront tout aussi animés avec des groupes de musiques éclectiques aux terrasses des cafés, bars, brasseries, restaurants, de quoi passer une agréable soirée d’été !

Le centre-ville de Cahors restera accessible jusqu’à 18h pour permettre l’accès aux commerces et aux différentes activités.

Rendez-vous le jeudi 7 août dès 19h30 dans le centre-ville de Cahors pour une soirée de lancement festive, musicale et totalement GRATUITE !

Au programme :

Groupes en live dans vos établissements préférés et Vignerons Lotois à l’honneur chez l’ensemble des Cafetiers :

Le Bordeaux groupe Esta’Fêtes

-> Chateau des Croisilles

Ô Clos Chai, Le Four groupe Dub and Dajoe

-> Maison Vigouroux à Ô Clos Chai

-> Domaine Kevin Barbet à Le Four

La Comédie, Côté Cave, Le Bistrot Gambetta groupe Jukebox Orchestra

-> Domaine du Vent des Jours à Coté Cave

-> Domaine de Passelys au Bistrot Gambetta

Le Bistrot des Halles groupe Mr BANG

-> Clos Siguier

Coin des Halles groupe Les Gens d’Ailleurs

-> Château Plat Faisant et Domaine de Lagarde

VandB groupe Les Potos Feu

-> Domaine des Gravalous

Le Palais groupe Claire Aberlenc

-> Château des Fontanelles

L’Interlude, Au Bureau, Le Bistrot de l’Isa VulkanO’zik Banda d’Auvergne et banda Les Croque-Notes de Montauban

-> Mas des Etoiles à L’Interlude

-> Domaine Pelvillain au Bureau

-> Château Famaey au Bistrot de L’Isa

Les deux bandas VulkanO’zik Banda d’Auvergne et Les Croque-Notes de Montauban déambuleront dans les rues de Cahors pour faire monter l’ambiance dans tous les bars jusqu’à 22h.

À 22h rassemblement des bandas sous le parvis de la mairie pour un final en fanfare.

À 22h30, show DJ exclusif depuis le balcon de la mairie avec Les Frères Rayz jusqu’à 00h30 !

Une buvette sera installée au pied de la Mairie par le Meules Bleues Festival. .

Centre ville, divers lieux Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87

English :

On Thursdays, August 7, 14, 21 and 28, the city center takes on a festive air thanks to the Mets jeudis musical evenings.

From 7pm onwards, enjoy a summer evening of music in participating restaurants on boulevard Gambetta and the squares of the historic center.

A joint initiative of the City of Cahors, local restaurateurs and the Lot Of Good Day association, Mets Jeudis has become a popular summer event for tourists, and is eagerly awaited by residents of Cahors, who come to enjoy an evening on the terrace or simply stroll to the sounds of the various musical groups playing in the city center. There’s something for everyone?

The first evening of the 2025 edition, on Thursday August 7, is organized in conjunction with the Le Lot en Meule Bleue festival, and promises to be exceptional: a festive, family-friendly atmosphere, with bandas, red and white dress-code, an evening of sharing, laughter and music.

The other Mets Jeudis events will be just as lively, with eclectic musical groups playing on the terraces of cafés, bars, brasseries and restaurants, making for a pleasant summer evening!

Cahors town center will remain open until 6pm to allow access to shops and activities.

German :

Am Donnerstag, dem 7., 14., 21. und 28. August, wird das Stadtzentrum dank der Musikabende Mets Jeudis in ein Fest verwandelt.

Ab 19 Uhr können Sie auf dem Boulevard Gambetta und den Plätzen des historischen Zentrums in den teilnehmenden Restaurants einen Sommerabend mit Musik genießen.

Mets Jeudis ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Cahors, der Restaurants in Cadurciens und des Vereins Lot Of Good Day und gehört mittlerweile zu den beliebten Sommerterminen für Touristen und wird auch von den Einwohnern von Cadurciens erwartet, die einen Abend auf der Terrasse genießen oder einfach nur zu den Klängen der verschiedenen Musikgruppen im Stadtzentrum flanieren wollen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei?

Der erste Abend der Ausgabe 2025, Donnerstag, der 7. August, wird in Zusammenarbeit mit dem Festival Le Lot en Meule Bleue organisiert und verspricht ein außergewöhnlicher Abend zu werden.

Die anderen Termine von Mets Jeudis werden ebenso lebhaft sein, mit eklektischen Musikgruppen auf den Terrassen der Cafés, Bars, Brasserien und Restaurants, um einen angenehmen Sommerabend zu verbringen!

Das Stadtzentrum von Cahors bleibt bis 18 Uhr zugänglich, um den Zugang zu den Geschäften und verschiedenen Aktivitäten zu ermöglichen.

Italiano :

I giovedì 7, 14, 21 e 28 agosto, il centro città si riempie di festa grazie alle serate musicali dei Mets jeudis.

A partire dalle 19.00, godetevi una serata estiva di musica nei ristoranti aderenti all’iniziativa sul Boulevard Gambetta e nelle piazze del centro storico.

Iniziativa congiunta della Città di Cahors, dei ristoratori locali e dell’associazione Lot Of Good Day, Mets Jeudis è ormai uno degli eventi estivi più amati dai turisti e atteso dagli abitanti della zona, che vengono a godersi una serata in terrazza o semplicemente a passeggiare al suono dei vari gruppi musicali che suonano nel centro della città. Ce ne sarà per tutti i gusti?

La prima serata dell’edizione 2025, giovedì 7 agosto, è organizzata in concomitanza con il festival Le Lot en Meule Bleue e promette di essere eccezionale, con un’atmosfera festosa e familiare, grazie in particolare alle bandas, al codice di abbigliamento rosso e bianco, e una serata di condivisione, risate e musica.

Gli altri eventi di Mets Jeudis saranno altrettanto vivaci, con gruppi musicali eclettici che suoneranno sulle terrazze di caffè, bar, brasserie e ristoranti, per farvi trascorrere una piacevole serata estiva!

Il centro di Cahors rimarrà aperto fino alle 18.00 per consentire l’accesso ai negozi e alle attività.

Espanol :

Los jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto, el centro de la ciudad se viste de fiesta gracias a las veladas musicales Mets jeudis.

A partir de las 19:00, disfrute de una velada musical estival en los restaurantes participantes del bulevar Gambetta y en las plazas del centro histórico.

Iniciativa conjunta de la Ciudad de Cahors, los restauradores locales y la asociación Lot Of Good Day, Mets Jeudis se ha convertido en uno de los eventos estivales más populares entre los turistas, y es muy esperado por los residentes locales, que acuden a disfrutar de una velada en la terraza o simplemente a pasear al son de los diversos grupos musicales que tocan en el centro de la ciudad. Habrá para todos los gustos..

La primera velada de la edición 2025, el jueves 7 de agosto, se organiza en colaboración con el festival Le Lot en Meule Bleue y promete ser excepcional, con un ambiente festivo y familiar, gracias sobre todo a las bandas, el código de vestimenta rojo y blanco, y una noche de convivencia, risas y música.

Los demás eventos de Mets Jeudis serán igual de animados, con grupos musicales eclécticos que tocarán en las terrazas de cafés, bares, brasseries y restaurantes, ¡así que no dude en disfrutar de una agradable velada estival!

El centro de Cahors permanecerá abierto hasta las 18.00 h para permitir el acceso a los comercios y actividades.

