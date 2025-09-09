Mets un pull, ta mère a froid Mézos

Mets un pull, ta mère a froid

1 Rue des Acacias Mézos Landes

Histoires en musique par la Cie Mensa Sonora

Vous souvenez-vous de ces bonbons au poivre que l’on offre pour faire une bonne blague? Ces bonbons sont emballés dans du beau papier, ils font envie et ils ont bon goût, sont agréablement sucrés…mais soudain la bouche est en feu au contact du poivre. Les mots aussi sont parfois cruels. Ceux entendus pendant l’enfance laissent des traces. La littérature orale est une fabuleuse thérapie contre les angoisses que nous vivons comme des fatalités. Le conte, la lecture à voix haute, la chanson et la musique, proposés dans ce spectacle, seront des passeurs d’obstacles, des perches pour accéder à l’autre rive. Un programme d’histoires en musique concocté par Catherine Petit (conte, chant et textes), Cyrielle Eberhardt (violon), Gabriel Grosbard (violon et alto).

Durée 1h30 / Dès 7 ans .

1 Rue des Acacias Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

