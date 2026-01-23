Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 27 février, 15h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Simplifiez votre quotidien en apprenant à trier et organiser vos fichiers et vos dossiers sur votre propre PC.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-27T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T17:00:00.000+01:00

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



