Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Bellangerais Rennes vendredi 27 février 2026.
Simplifiez votre quotidien en apprenant à trier et organiser vos fichiers et vos dossiers sur votre propre PC.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-27T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-27T17:00:00.000+01:00
02 23 62 26 40
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine