Mettez de l’ordre dans votre ordinateur, Bibliothèque Bellangerais, Rennes
Mettez de l’ordre dans votre ordinateur, Bibliothèque Bellangerais, Rennes vendredi 27 février 2026.
Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Vendredi 27 février, 15h30 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-27T15:30:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-27T15:30:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 40 »}]
Simplifiez votre quotidien en apprenant à trier et organiser vos fichiers et vos dossiers sur votre propre PC. atelier numérique adultes