Mettez de l’ordre dans votre ordinateur, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Vendredi 27 février, 15h30 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T15:30:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T15:30:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 40 »}]

Simplifiez votre quotidien en apprenant à trier et organiser vos fichiers et vos dossiers sur votre propre PC. atelier numérique adultes