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Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Maurepas Rennes

Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Maurepas Rennes

Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Maurepas Rennes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Maurepas

Adresse : 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 15 avril, 15h30

Aide informatique

Simplifier son quotidien en apprenant à trier et organiser ses fichiers et ses dossiers sur son propre PC.
Adultes débutants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38


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