Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Maurepas Rennes
Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Maurepas Rennes mercredi 15 avril 2026.
Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 15 avril, 15h30 Ille-et-Vilaine
Aide informatique
Simplifier son quotidien en apprenant à trier et organiser ses fichiers et ses dossiers sur son propre PC.
Adultes débutants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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