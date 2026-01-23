Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 23 janvier, 15h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Simplifiez votre quotidien en apprenant à trier et organiser vos fichiers et vos dossiers sur votre propre PC.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



