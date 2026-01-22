Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Villejean Rennes
Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Villejean Rennes vendredi 23 janvier 2026.
Mettez de l’ordre dans votre ordinateur Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 23 janvier, 15h30 dans la limite des places disponibles
Simplifiez votre quotidien en apprenant à trier et organiser vos fichiers et vos dossiers sur votre propre PC.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-23T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-23T17:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32