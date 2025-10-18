Mettez du comestible dans votre jardin ! Jardin-forêt de Joigny Joigny

Mettez du comestible dans votre jardin !

Jardin-forêt de Joigny Boulevard Lefevbre Dévaux Joigny Yonne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Avec des jeux pour petits et grands explorez un jardin-forêt des arbres, des arbustes et des herbacées tous comestibles comme dans un jardin, mais organisés comme dans une forêt ! Vous repartirez avec des idées plein la tête pour vos jardins.

Contactez l’office du tourisme de Joigny et du jovinien pour plus d’information et inscription .

Jardin-forêt de Joigny Boulevard Lefevbre Dévaux Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 direction@joigny-tourisme.com

