Mettez du comestible dans votre jardin ! Jardin-forêt de Joigny Joigny
Mettez du comestible dans votre jardin ! Jardin-forêt de Joigny Joigny samedi 18 octobre 2025.
Mettez du comestible dans votre jardin !
Jardin-forêt de Joigny Boulevard Lefevbre Dévaux Joigny Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-18
Avec des jeux pour petits et grands explorez un jardin-forêt des arbres, des arbustes et des herbacées tous comestibles comme dans un jardin, mais organisés comme dans une forêt ! Vous repartirez avec des idées plein la tête pour vos jardins.
Contactez l’office du tourisme de Joigny et du jovinien pour plus d’information et inscription .
Jardin-forêt de Joigny Boulevard Lefevbre Dévaux Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 direction@joigny-tourisme.com
English : Mettez du comestible dans votre jardin !
German : Mettez du comestible dans votre jardin !
Italiano :
Espanol :
L’événement Mettez du comestible dans votre jardin ! Joigny a été mis à jour le 2025-09-04 par ENERGY CITIES