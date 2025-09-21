Mettez la guide au défi ! Statue Michaux Bar-le-Duc

Point de départ de la visite : la Statue Michaux

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Cette année, la thématique de ces journées dédiées au patrimoine architectural a inspiré notre guide. Elle propose aux visiteurs de venir la mettre au défi et de tester ses connaissances des termes scientifiques de l’architecture, en déambulant entre les belles façades et les monuments qui composent la Ville-Basse.

Une autre manière d’en apprendre un peu plus sur l’architecture et ses techniques de construction.

Statue Michaux 1 Rue du Bourg, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fr-fr »}] À l’emplacement d’une ancienne fontaine, un monument élevé en 1894 par souscription publique honore la mémoire des Barisiens Pierre et Ernest Michaux, inventeurs et propagateurs du vélocipède à pédales. Ce monument marque également l’entrée du quartier du Bourg.

Un enfant joufflu, représentant le génie du vélo, placé devant un vélocipède, célèbre l’invention de la pédale par les Michaux père et fils en 1861, permettant ainsi au cycle d’évoluer de la draisienne vers le vélocipède. Malgré l’inscription apocryphe, l’avènement du cyclomoteur au XXᵉ siècle ne doit rien à ces Barisiens, anciens réparateurs de fiacres reconvertis dans le commerce de ce nouveau moyen de locomotion.

Conçu par Édouard Houssin, l’ensemble sculpté en bronze fut fondu en 1942 et restitué peu après la Seconde Guerre mondiale. Le monument commémoratif remplace une fontaine édifiée en 1756 pour pourvoir aux besoins de ce quartier. Venant des sources de Popey, l’eau fut néanmoins déclarée dangereuse à la consommation et interdite en 1781. Une pompe alimentée par un puits permit toutefois aux habitants de trouver de l’eau à cet emplacement jusqu’au XIXᵉ siècle.

© Ville de Bar-le-Duc