Mettez les voiles avec Lapérouse ! Musée Lapérouse Albi

Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’expédition maritime mythique du règne de Louis XVI

Le musée Lapérouse vous invite à embarquer sur les traces de Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse, navigateur-explorateur né à Albi en 1741, au château du Gô.

Devenu marin à 15 ans, il combat aux Indes et en Amérique contre les Anglais avant d’être promu capitaine de vaisseau.

En 1785, à la demande de Louis XVI, il dirige une expédition scientifique autour du monde à bord des célèbres frégates La Boussole et L’Astrolabe.

Mais après une dernière escale à Botany Bay (Australie) en 1788, l’équipage disparaît…

⛵ Il faudra attendre près de 40 ans pour que Peter Dillon puis Dumont d’Urville retrouvent les vestiges du naufrage sur l’île de Vanikoro (îles Salomon) et recueillent les témoignages des populations locales.

À découvrir au musée :

Maquettes des navires

Instruments de navigation

Armes, uniformes

Objets retrouvés sur les lieux du naufrage

Une exposition captivante sur l’un des plus grands mystères maritimes du XVIIIᵉ siècle !

Musée Lapérouse 41 rue Porta, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie 05 63 49 15 55 http://www.mairie-albi.fr Ce musée est consacré à la vie familiale et professionnelle de l’explorateur albigeois du XVIIIe siècle, Jean-François Galaup de Lapérouse.

Sont exposés au musée des maquettes, instruments de navigation, armes et uniformes, cartes et panneaux décrivant le voyage scientifique, les étapes de la découverte du Pacifique ordonnée par Louis XVI jusqu’aux récifs de Vanikoro.

Sont exposés au musée des maquettes, instruments de navigation, armes et uniformes, cartes et panneaux décrivant le voyage scientifique, les étapes de la découverte du Pacifique ordonnée par Louis XVI jusqu'aux récifs de Vanikoro.

De nombreux vestiges d'archéologie sous-marine sont également présents.

