Mettez les voiles ! Balade découverte de la voile et de l’étang de Berre – Chemin du Port Istres, 16 mai 2025 18:00, Istres.

Bouches-du-Rhône

Mettez les voiles ! Balade découverte de la voile et de l’étang de Berre Vendredi 16 mai 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 30 mai 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 6 juin 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 13 juin 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 20 juin 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 27 juin 2025 de 18h à 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Chemin du Port Base nautique Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte des rives de l’étang de Berre avec le voilier de l’association l’ANOI. Le soir tombant, pour un moment des plus paisibles à l’approche du coucher de soleil, naviguez sur la mer de Berre et ses 80 kilomètres de littoral.Sportifs

Vous serez charmé par les paysages qu’il offre entre colline calcaires, plages, criques sauvages et pinèdes verdoyantes.



Tout au long de la balade, le moniteur vous parlera de cet étang unique et de son environnement. .

Chemin du Port Base nautique Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Discover the shores of the Etang de Berre with the sailing boat of the association ANOI. As evening falls, for a peaceful moment as the sun sets, sail on the « sea » of Berr and its 80 kilometers of coastline.

German :

Entdecken Sie die Ufer des Étang de Berre mit dem Segelboot des Vereins l’ANOI. Wenn es Abend wird und der Sonnenuntergang naht, segeln Sie über das « Meer » von Berre mit seiner 80 km langen Küste.

Italiano :

Esplorate le coste dell’Etang de Berre a bordo del veliero ANOI. Al calar della sera, godetevi un momento di pace mentre il sole tramonta sul « mare » di Berre e sui suoi 80 chilometri di costa.

Espanol :

Descubra las orillas del Etang de Berre con el velero de la asociación ANOI. Al caer la tarde, para vivir un momento de lo más apacible mientras se pone el sol, navegue por el « mar » de Berr y sus 80 kilómetros de costa.

