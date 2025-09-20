Mettons de la couleur dans notre quartier avec l’artiste Christophe Cuzin Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Corbeil-Essonnes

Mettons de la couleur dans notre quartier avec l’artiste Christophe Cuzin Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Corbeil-Essonnes samedi 20 septembre 2025.

Mettons de la couleur dans notre quartier avec l’artiste Christophe Cuzin Samedi 20 septembre, 14h00 Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Essonne

À partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Rencontre avec l’artiste Christophe Cuzin, artiste peintre sur bâtiments, puis balade dans le quartier avec lui pour imaginer remettre de la couleur dans certains lieux publics.

Visite-découverte de son travail artistique à l’église Saint-Joseph, en résonnance avec les vitraux de Pierre Mabille.

Église Saint-Joseph-des-Tarterêts 2 rue Pablo-Picasso 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France +33695004820 https://vitrauxsjt.monsite-orange.fr Petite église contemporaine construite en 1995, Saint-Joseph-des-Tarterêts fait l’objet d’un important projet de création artistique de vitraux par l’artiste Pierre Mabille et les ateliers Duchemin. RER D Corbeil-Essonnes – parking

Visite commentée

©david-morgant