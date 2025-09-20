Mettons de la couleur dans notre quartier ! Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Corbeil-Essonnes

Mettons de la couleur dans notre quartier ! Samedi 20 septembre, 14h00 Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Essonne

Gratuit, sans limitation du nombre de places.

En compagnie de Christophe Cuzin, artiste peintre en bâtiment, nous parcourrons le quartier des Tarterêts, à l’affût d’opportunités d’y mettre de la couleur par des interventions artistiques en réponse à son architecture et son urbanisme.

La promenade sera précédée d’une présentation de précédentes interventions de Christophe Cuzin pour inspiration, et donnera lieu à un cahier de propositions par les participants. Elle se conclura par une visite guidée des interventions artistiques à l’église Saint-Joseph-des-Tarterêts, notamment celle de Christophe Cuzin sur les murs extérieurs ainsi que les vitraux de Pierre Mabille.

Église Saint-Joseph-des-Tarterêts 2 rue Pablo-Picasso 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France +33695004820 https://vitrauxsjt.monsite-orange.fr Petite église contemporaine construite en 1995, Saint-Joseph-des-Tarterêts fait l’objet d’un important projet de création artistique de vitraux par l’artiste Pierre Mabille et les ateliers Duchemin. RER D Corbeil-Essonnes – parking

Circuit commenté « Mettons de la couleur dans notre quartier ! »

Association des bâtisseurs