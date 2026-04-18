Mettons les mains dans la terre ! Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Mettons les mains dans la terre !

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 13:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Grâce à un atelier ludique, les enfants découvriront les techniques de la céramique en réalisant un cœur ou un papillon à suspendre.

La première séance sera consacrée au modelage. La deuxième séance, qui aura lieu le 23 mai, permettra d’appliquer les couleurs et d’émailler la création.

Rejoignez cet atelier créatif pour modeler, émailler et plonger dans le monde fascinant de l’argile !

Enfants, 8 à 12 ans.

Sur inscription en ligne.

La présence aux deux séances est obligatoire afin de finaliser l’œuvre.Enfants

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Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

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English :

In a fun workshop, children can discover ceramic techniques by making a heart or butterfly to hang.

The first session will be devoted to modeling. The second session, on May 23, will be devoted to color application and glazing.

Join this creative workshop to model, glaze and dive into the fascinating world of clay!

Ages 8 to 12.

Online registration required.

Attendance at both sessions is required to complete the work.

L’événement Mettons les mains dans la terre ! Sarreguemines a été mis à jour le 2026-03-26 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES