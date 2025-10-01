Mettre en avant le végétal dans nos assiettes Le refuge by the Roof Toulouse

Réservation conseillée pour déjeuner au Refuge

Au cours de cette semaine, nos cuisiniers.es mettrons en avant nos choix et menus végétariens de saison que nous proposons tout au long de l’année. A cette occasion, l’accent sera mis sur des produits riche en protéines végétales / sans gluten… ou des idées de recettes pour sublimer un légume.

Nos menus enfants peuvent également être végétariens puisque nous proposons les mêmes plats que pour les grands, en portion adaptée.

Durant cette semaine, nous valoriserons l’utilisation du composteur mis à disposition par l’écosystème des halles de la Cartoucherie.

Le refuge by the Roof 10 place de la charte des libertés communales Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie

Le Refuge propose des menus 100% végétariens 2 fois par semaine et un choix végétarien tous les autres jours de la semaine. Ces menus seront mis en avant à cette occasion.