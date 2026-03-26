Mettre les voiles ou jeter l'(e)ncre Médiathèque Aragon Le Mans
Mettre les voiles ou jeter l'(e)ncre Médiathèque Aragon Le Mans mardi 14 avril 2026.
Mettre les voiles ou jeter l'(e)ncre
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-04-14
Les vitrines du Patrimoine
La médiathèque vous convie à une croisière à travers ses collections patrimoniales sur les bateaux, pour y découvrir le prodigieux destin des constructions flottantes, de la Sarthe aux océans.
Les navires constituent aujourd’hui encore les plus imposantes machines de nos sociétés. Du radeau au paquebot transatlantique, des drakkars au Titanic, de la caravelle au chalutier, ils sont restés au fil du temps les instruments majeurs de la connaissance et des échanges.
Laissez-vous embarquer dans le sillage de notre sélection sur l’art de naviguer, les expéditions maritimes de conquête, de commerce ou de plaisance, où les représentations techniques anciennes accompagnent la poésie d’un navire de haute-mer partant à l’aventure.
Alors, larguez les amarres, et en avant, toute !
Aux horaires d’ouverture Aragon
Tout public .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Heritage showcases
L’événement Mettre les voiles ou jeter l'(e)ncre Le Mans a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72
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