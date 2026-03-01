Metz à la Carte Le Cap Maison des étudiants, de la jeunesse et des associations Metz

Metz à la Carte

Le Cap Maison des étudiants, de la jeunesse et des associations 1 Avenue Robert Schuman Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07 20:45:00

Date(s) :

2026-03-07

Le rendez-vous des artistes et acteurs de la musique de Metz.

3 tables rondes publiques

Communication visuelle (clips-photos)

Accompagnement (structures indépendantes médias)

Moment d’échanges à la suite.

Le concept est de découvrir et de rentrer en contact avec le maximum d’acteurs locaux, le tout saupoudré d’échanges et de conseils.

Tu es artiste, membre d’un groupe, manager ou label indé, tu as des prétentions dans la culture ou la musique cet évènement est fait pour toi.

Premiers intervenants annoncés

Communication visuelle @emma_rchf @nostroboy @oorpheee …

Studios @vnr.ambition @studio_laplanque @studiolamontee …

Accompagnement et medias @ice.stream.records @banlieusarts57 @kultur.a.vibes @aluni_son …Tout public

0 .

Le Cap Maison des étudiants, de la jeunesse et des associations 1 Avenue Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 55 76

English :

Metz’s meeting place for artists and music players.

3 public roundtables:

Visual communication (clips-photos)

Support (independent structures media)

Followed by a discussion session.

The concept is to discover and get in touch with as many local players as possible, all sprinkled with exchanges and advice.

If you’re an artist, a band member, a manager or an independent label, if you’ve got ambitions in culture or music: this is the event for you.

First speakers announced:

Visual communication @emma_rchf @nostroboy @oorpheee …

Studios @vnr.ambition @studio_laplanque @studiolamontee …

Support and media @ice.stream.records @banlieusarts57 @kultur.a.vibes @aluni_son …

