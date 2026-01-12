Metz Art Galerie Rue aux Arènes Metz

Metz Art Galerie

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

2026-02-13 2026-02-15

Metz Art Galerie est un nouveau rendez-vous dédié à l’art contemporain, réunissant galeristes, artistes émergents et publics passionnés au cœur d’un écrin architectural exceptionnel.

La nouvelle Foire d’Art Contemporain de référence pour le marché de l’art, adaptée aux professionnels et aux amateurs.

Sous la direction artistique de Didier Vesse et organisée par Metz Événements, la foire rassemble une trentaine de galeries.

Pluridisciplinaire, Metz Art Galerie entend faire dialoguer peinture, sculpture, photographie, dessin, verre, céramique, estampe, art urbain pour offrir un panorama accessible de la création contemporaine.

Conçu comme un espace de découverte, de rencontres et de valorisation de la création actuelle, l’événement invite visiteurs et collectionneurs à explorer une sélection exigeante d’œuvres dans une ambiance lumineuse, raffinée et résolument contemporaine. À Metz, ville d’art et d’inspiration, Metz Art Galerie devient un moment privilégié où la créativité s’exprime pleinement.

La foire revendique un rôle pédagogique éduquer au regard, encourager la curiosité, et rappeler que le rapport à l’art ne doit pas être clivant, mais rassembleur.

Cette première édition s’appuie sur un réseau de galeries ancrées sur le territoire, avec un prisme frontalier (Luxembourg, Belgique, Allemagne), et réunies par une même volonté de partager leurs artistes et d’ouvrir le champ des possibles.

Invité d’honneur de cette édition inaugurale, CharlÉlie Couture accompagnera le lancement de la foire.

Avec Metz Art Galerie, la ville et ses partenaires entendent installer un rendez-vous durable, à la fois exigeant et accueillant, capable de faire circuler l’art et de renforcer la place de Metz sur la carte des événements contemporains.Adultes

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Metz Art Galerie is a new event dedicated to contemporary art, bringing together gallery owners, emerging artists and passionate visitors in the heart of an exceptional architectural setting.

The new benchmark contemporary art fair for professionals and amateurs alike.

Under the artistic direction of Didier Vesse and organized by Metz Événements, the fair brings together some thirty galleries.

Multidisciplinary, Metz Art Galerie aims to bring together painting, sculpture, photography, drawing, glass, ceramics, printmaking and urban art to offer an accessible panorama of contemporary creation.

Conceived as a space for discovery, encounters and promotion of current creation, the event invites visitors and collectors to explore a demanding selection of works in a luminous, refined and resolutely contemporary atmosphere. In Metz, a city of art and inspiration, Metz Art Galerie becomes a privileged moment where creativity is fully expressed.

The fair has an educational role to play: educating the eye, encouraging curiosity, and reminding us that the relationship with art should not be divisive, but unifying.

This first edition relies on a network of galleries rooted in the region, with a cross-border perspective (Luxembourg, Belgium, Germany), and united by a shared desire to share their artists and open up the field of possibilities.

Guest of honor at this inaugural edition, CharlÉlie Couture will accompany the launch of the fair.

With Metz Art Galerie, the city and its partners aim to create a lasting event, both demanding and welcoming, capable of circulating art and reinforcing Metz?s place on the map of contemporary events.

