Metz Auto Passion METZ EXPO Metz

Metz Auto Passion

METZ EXPO 1 rue de la Grange aux Bois Metz Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les professionnels, les concessionnaires, les associations, les accessoiristes seront rassemblés à Metz pour proposer une nouvelle expérience aux visiteurs du Parc des Expositions !

De nombreuses animations sont prévues tout au long des 2 jours, avec des expositions thématiques, des ventes de pièces détachées ou encore des espaces de convivialité, pour rencontrer, partager et échanger.

Un moment unique pour tous ceux qui souhaitent acheter, équiper leur véhicule, trouver de bons conseils ou tout simplement s’évader.Tout public

7 .

METZ EXPO 1 rue de la Grange aux Bois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

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English :

Professionals, dealers, associations, and accessory manufacturers will be gathered in Metz to offer a new experience to the visitors of the Exhibition Center!

Numerous events are planned throughout the 2 days, with thematic exhibitions, sales of spare parts or convivial spaces, to meet, share and exchange.

A unique moment for all those who wish to buy, equip their vehicle, find good advice or simply get away.

L’événement Metz Auto Passion Metz a été mis à jour le 2026-03-11 par AGENCE INSPIRE METZ