Metz Beer Fest 2025 Bliiida Metz

Metz Beer Fest 2025

vendredi 3 octobre 2025.

Metz Beer Fest 2025

Bliiida 7 Avenue de Blida Metz Moselle

Début : Samedi 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-04 23:59:00

2025-10-03 2025-10-04

METZ BEER FEST #2025 is back !

Le MBF, c’est depuis 2019 le festival international de bière* artisanale à Metz !

Metz, qui est aussi la terre de Saint-Arnoul, le patron des brasseurs lorrains… qui abreuve le cœur des Lorraines et Lorrains qui organisent ce festival depuis.

Le MBF c’est surtout le plus international des salons de bière craft du Grand Est ! Plus d’une vingtaine de brasseries françaises et étrangères invitées chaque année pour vous faire déguster leurs meilleures mousses. Elles viennent des 4 coins de l’Europe, de France, du globe !

Quelles brasseries seront là ? Des annonces chaque semaine ! Plus d’infos sur les réseaux sociaux et sur le site web. Les jours avant le festival…Des brasseries invitées au festival seront aussi présentes dans plusieurs bars messins pour une semaine de TTO (Tape Take Over, ou Prise de Bec). De quoi se mettre dans l’ambiance ! Tous les événements durant cette semaine de « pré-chauffe » sont bien sûr gratuits. Le MBF, c’est aussi des ateliers de dégustation ! Comme les éditions précédentes, nous vous proposons un moment de partage et d’apprentissage animé par une professionnelle du monde de la bière, Carol-Ann Cailly.

*La consommation d’alcool est interdite aux moins de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, la modération a bien meilleur goût.Adultes

+33 7 69 04 58 51 info@metzbeerfest.com

English :

METZ BEER FEST #2025 is back!

Since 2019, MBF has been Metz’s international craft beer* festival!

Metz, which is also home to Saint-Arnoul, the patron saint of Lorraine’s brewers… who has been drinking the hearts of the Lorraine men and women who organize this festival ever since.

Above all, the MBF is the most international craft beer show in the Grand Est! More than twenty French and foreign breweries are invited each year to taste their best foams. They come from the 4 corners of Europe, France and the globe!

Which breweries will be there? Announcements every week! More info on social networks and on the website. In the days leading up to the festival… Breweries invited to the festival will also be present in several bars in Metz for a week of TTO (Tape Take Over). It’s sure to get you in the mood! All events during this « warm-up » week are, of course, free of charge. MBF also includes tasting workshops! As in previous editions, we’re offering you an opportunity to share and learn, led by a professional from the world of beer, Carol-Ann Cailly.

*The consumption of alcohol is forbidden to under-18s. Alcohol abuse is dangerous for your health; moderation is much better.

German :

METZ BEER FEST #2025 is back!

MBF, das ist seit 2019 das internationale Festival für handwerklich gebrautes Bier* in Metz!

Metz, das auch die Heimat von Saint Arnoul ist, dem Schutzpatron der lothringischen Brauer… der das Herz der Lothringerinnen und Lothringer tränkt, die dieses Festival seit…

Das MBF ist vor allem die internationalste Messe für Craft Beer im Grand Est! Mehr als zwanzig französische und ausländische Brauereien werden jedes Jahr eingeladen, damit Sie ihre besten Schaumweine probieren können. Sie kommen aus allen Ecken Europas, Frankreichs und des Globus!

Welche Brauereien werden dabei sein? Jede Woche gibt es neue Ankündigungen! Mehr Infos auf den sozialen Netzwerken und auf der Website. Tage vor dem Festival?Die zum Festival eingeladenen Brauereien werden auch in mehreren Bars in Metz anwesend sein, um eine Woche lang TTO (Tape Take Over, oder Prise de Bec) zu veranstalten. So können Sie sich in Stimmung bringen! Alle Veranstaltungen während dieser Woche des « Vorglühens » sind natürlich kostenlos. MBF bedeutet auch, dass es Verkostungsworkshops gibt! Wie in den vergangenen Jahren bieten wir Ihnen einen Moment des Austauschs und des Lernens, der von einer Fachfrau aus der Welt des Bieres, Carol-Ann Cailly, geleitet wird.

*Der Konsum von Alkohol ist für Personen unter 18 Jahren verboten. Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich, Mäßigung schmeckt viel besser.

Italiano :

Torna il METZ BEER FEST #2025!

Dal 2019, l’MBF è il festival internazionale della birra artigianale* di Metz!

Metz è anche la patria di Saint Arnoul, il santo patrono dei birrai della Lorena… che da allora è fonte di ispirazione per gli abitanti della Lorena che organizzano questo festival.

Soprattutto, l’MBF è la fiera della birra artigianale più internazionale del Grand Est! Più di venti birrifici francesi e stranieri sono invitati ogni anno a farvi assaggiare le loro migliori spume. Provengono dai 4 angoli d’Europa, dalla Francia e dal mondo intero!

Quali birrifici saranno presenti? Annunci ogni settimana! Maggiori informazioni sui social network e sul sito web. Nei giorni precedenti il festival, alcuni dei birrifici invitati al festival saranno presenti in diversi bar di Metz per una settimana di TTO (Tape Take Over). L’atmosfera non mancherà di farsi sentire! Tutti gli eventi di questa settimana di « riscaldamento » sono ovviamente gratuiti. L’MBF prevede anche laboratori di degustazione! Come negli anni precedenti, vi offriamo la possibilità di condividere e imparare da una professionista del mondo della birra, Carol-Ann Cailly.

*I minori di 18 anni non possono consumare alcolici. L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, ma la moderazione è molto meglio.

Espanol :

¡Vuelve el METZ BEER FEST #2025!

¡Desde 2019, el MBF es el festival internacional de la cerveza artesanal* en Metz!

Metz es también la cuna de Saint Arnoul, el patrón de los cerveceros loreneses… que ha sido fuente de inspiración para los loreneses que organizan este festival desde entonces.

Ante todo, la MBF es la feria de cerveza artesanal más internacional del Gran Este Más de veinte cervecerías francesas y extranjeras son invitadas cada año para hacerle degustar sus mejores espumas. Proceden de todos los rincones de Europa, de Francia y del mundo

¿Qué cervecerías estarán presentes? ¡Anuncios cada semana! Más información en las redes sociales y en la página web. En los días previos al festival, algunas de las cervecerías invitadas también estarán presentes en varios bares de Metz durante una semana de TTO (Tape Take Over). ¡Seguro que se anima! Todos los actos de esta semana de « calentamiento » son, por supuesto, gratuitos. El MBF también incluye talleres de degustación Como en años anteriores, te ofrecemos la oportunidad de compartir y aprender de una profesional del mundo de la cerveza, Carol-Ann Cailly.

*Los menores de 18 años no pueden consumir alcohol. El abuso de alcohol es peligroso para la salud, pero la moderación es mucho mejor.

