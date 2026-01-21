Metz est wunderbar 2026

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-23

La Ville de Metz réaffirme le lien particulier qui l’unit à l’Allemagne dans le cadre des Journées de l’amitié franco-allemande Metz est wunderbar. Pour l’occasion, les étudiants du master Management franco-allemand de l’IAE Metz School of Management ont préparé un programme d’animations à ne pas manquer !

Les petits Claps, festival de courts-métrages franco-allemand

Le festival Les petits claps met à l’honneur le cinéma franco-allemand en offrant une plateforme unique aux étudiants, amateurs et professionnels pour découvrir des courts-métrages innovants issus de divers horizons culturels. Véritable célébration de la diversité artistique et du partage culturel, ce festival unique propose une soirée inoubliable dédiée à la découverte et à la créativité, au cœur de la Grande Région. Cinéphiles, talents émergents et passionnés de cinéma sont les bienvenus pour vivre une expérience mémorable.

Metz en Musik, une soirée musicale unique qui célèbre la coopération transfrontalière ainsi que les liens culturels et artistiques entre les quatre villes du Quattropole.

Exposition d’art FAAR (Forum des artistes et acteurs de la Grande Région)

Le temps d’un week-end, l’Hôtel de ville de Metz accueille l’exposition FAAR, une célébration unique de l’art sous toutes ses formes.

Placée sous le thème Des racines aux ailes du futur , cette édition met en lumière la richesse et la diversité artistique de la Grande Région à travers des œuvres variées sculptures fascinantes, créations d’art digital novatrices, dessins à l’aveugle intrigants et peintures captivantes. Les familles ne seront pas en reste, avec des ateliers spécialement conçus pour les enfants et un concours de dessin réunissant les créations d’une école maternelle. Le dimanche, de charmants spectacles de danse réalisés par de jeunes artistes viendront animer la journée et clôturer ce week-end artistique sur une note poétique. Une occasion parfaite de découvrir, d’échanger et de s’émerveiller ensemble autour de l’art et de la créativité.

Le marché du terroir est une célébration unique de l’amitié franco-allemande et des richesses locales de France, d’Allemagne et du Luxembourg. Avec plus de 40 exposants alimentaires et artisanaux, cet évènement offre aux visiteurs une occasion exceptionnelle de découvrir des produits authentiques et de qualité. Dans une ambiance chaleureuse et festive, le public pourra déguster des spécialités culinaires, acheter des créations artisanales uniques et échanger directement avec les producteurs. Des animations variées, comme des jeux, une roue de la fortune, une tombola, ainsi que la participation d’un groupe de musique allemand ponctueront cette journée.

Mais aussi la Visite guidée bilingue en français et en allemand De la Cathédrale à la place de la Comédie

En explorant les merveilles de la cathédrale Saint-Étienne, puis en traversant les ponts de la Moselle vers l’Opéra-Théâtre Eurométropole de Metz, vous voyagerez à travers les siècles, des splendeurs gothiques du Moyen Âge à l’élégance raffinée du Siècle des Lumières. Une immersion dans l’architecture qui allie majesté et audace !Visite guidée bilingue en français et en allemand.

Concerts de chants lyriques du Conservatoire Gabriel Pierné et dans le salon de Guise de l’Hôtel de ville de Metz

Célébrer l’amitié franco-allemande autour d’un programme musical sans frontières. Compositeurs allemands ayant fait carrière en France (Offenbach), compositeurs allemands traitant de sujets français (Meyerbeer, Offenbach d’après Jean de la Fontaine), opéras pouvant être chantés en allemand et en français, compositeurs français traitant de sujets allemands (Gounod d’après Goethe).

Le programme complet est sur le site de la Ville de Metz, voir dans Coordonnées ci-après.Tout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The City of Metz is reaffirming its special bond with Germany as part of the Days of Franco-German Friendship Metz est wunderbar. To mark the occasion, students from the IAE Metz School of Management’s Franco-German Management Masters program have put together a program of events not to be missed!

Les petits Claps, Franco-German short film festival

The Les petits claps festival celebrates Franco-German cinema, offering a unique platform for students, amateurs and professionals to discover innovative short films from diverse cultural backgrounds. A true celebration of artistic diversity and cultural sharing, this unique festival offers an unforgettable evening dedicated to discovery and creativity, in the heart of the Greater Region. Cinephiles, emerging talents and film enthusiasts are all welcome for a memorable experience.

Metz en Musik, a unique musical evening celebrating cross-border cooperation and the cultural and artistic links between the four cities of the Quattropole.

FAAR art exhibition (Forum des artistes et acteurs de la Grande Région)

Over the course of a weekend, Metz City Hall hosts the FAAR exhibition, a unique celebration of art in all its forms.

Under the theme From the Roots to the Wings of the Future , this edition highlights the artistic richness and diversity of the Greater Region through a variety of works: fascinating sculptures, innovative digital art creations, intriguing blind drawings and captivating paintings. Families won’t be left out, with workshops specially designed for children and a drawing competition featuring the creations of a nursery school. On Sunday, charming dance performances by young artists will liven up the day and close this artistic weekend on a poetic note. A perfect opportunity to discover, exchange and marvel together around art and creativity.

The Marché du Terroir is a unique celebration of Franco-German friendship and the local riches of France, Germany and Luxembourg. With over 40 food and craft exhibitors, this event offers visitors an exceptional opportunity to discover authentic, quality products. In a warm and festive atmosphere, the public can sample culinary specialities, buy unique handcrafted creations and talk directly to the producers. A variety of activities, including games, a wheel of fortune and a tombola, as well as the participation of a German music group, will punctuate the day.

But also the bilingual guided tour in French and German From the Cathedral to the Place de la Comédie

As you explore the wonders of Saint-Etienne’s Cathedral, then cross the bridges over the Moselle to the Opéra-Théâtre Eurométropole de Metz, you’ll travel through the centuries, from the Gothic splendors of the Middle Ages to the refined elegance of the Age of Enlightenment. A bilingual guided tour in French and German.

Lyric concerts at the Gabriel Pierné Conservatory and in the Salon de Guise at Metz City Hall

Celebrate Franco-German friendship with a musical program that knows no borders. German composers who made their careers in France (Offenbach), German composers dealing with French subjects (Meyerbeer, Offenbach after Jean de la Fontaine), operas that can be sung in German and French, French composers dealing with German subjects (Gounod after Goethe).

The full program is on the City of Metz website, see Contact details below.

L’événement Metz est wunderbar 2026 Metz a été mis à jour le 2026-01-19 par AGENCE INSPIRE METZ