Metz Gym Sélective de Trampoline & Tumbling Complexe sportif Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz

Metz Gym a l’honneur d’accueillir plusieurs rendez-vous sportifs dans deux disciplines gymniques différentes
Championnat Régional Fédéral
Trampoline Sélective Régionale 2 Trampoline
Sélective Est Tumbling
Sélective Europe Tumbling
Près de 300 sportifs seront réunis, et nous pourrons profiter de la présence des stars du tumbling français en quête d’une sélection pour le Championnat d’Europe !Tout public
Complexe sportif Saint-Symphorien 1 Boulevard St Symphorien Longeville-lès-Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 66 59 50 contact@metzgym.fr
English :
Metz Gym is honored to host several sporting events in two different gymnastics disciplines:
Regional Federal Championship
Trampoline Sélective Régionale 2 Trampoline
Eastern Selective: Tumbling
Selective Europe Tumbling
Nearly 300 athletes will be present, and we’ll be able to take advantage of the presence of French tumbling stars in search of selection for the European Championships!
