Metz Gym Sélective de Trampoline & Tumbling Complexe sportif Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz

Metz Gym Sélective de Trampoline & Tumbling

Complexe sportif Saint-Symphorien 1 Boulevard St Symphorien Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 00:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Metz Gym a l’honneur d’accueillir plusieurs rendez-vous sportifs dans deux disciplines gymniques différentes

Championnat Régional Fédéral

Trampoline Sélective Régionale 2 Trampoline

Sélective Est Tumbling

Sélective Europe Tumbling

Près de 300 sportifs seront réunis, et nous pourrons profiter de la présence des stars du tumbling français en quête d’une sélection pour le Championnat d’Europe !Tout public

Complexe sportif Saint-Symphorien 1 Boulevard St Symphorien Longeville-lès-Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 66 59 50 contact@metzgym.fr

English :

Metz Gym is honored to host several sporting events in two different gymnastics disciplines:

Regional Federal Championship

Trampoline Sélective Régionale 2 Trampoline

Eastern Selective: Tumbling

Selective Europe Tumbling

Nearly 300 athletes will be present, and we’ll be able to take advantage of the presence of French tumbling stars in search of selection for the European Championships!

