Metz Handball VS BV Borussia Dortmund Les Arènes Metz

Metz Handball VS BV Borussia Dortmund

Metz Handball VS BV Borussia Dortmund Les Arènes Metz samedi 13 septembre 2025.

Metz Handball VS BV Borussia Dortmund

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 18:00:00
fin : 2025-09-13

Date(s) :
2025-09-13

GP2Tout public
  .

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Metz Handball VS BV Borussia Dortmund Metz a été mis à jour le 2025-08-25 par AGENCE INSPIRE METZ