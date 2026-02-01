Metz Handball VS Team Esbjerg Les Arènes Metz
Metz Handball VS Team Esbjerg Les Arènes Metz dimanche 22 février 2026.
Metz Handball VS Team Esbjerg
Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
GP14Tout public
.
Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Metz Handball VS Team Esbjerg Metz a été mis à jour le 2026-02-06 par AGENCE INSPIRE METZ