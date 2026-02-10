Metz Inclusive Metz

Metz Inclusive

Objectif du projet sensibiliser la population au handicap et promouvoir les bienfaits de l’activité physique adaptée sur la santé pour tous.

2 évènements ouverts à tous pour faire connaître les problématiques et les solutions envisagées

Conférence sur le handicap, l’activité physique adaptée et le sport santé avec des intervenants spécialisés dans le domaine.

Une journée de sensibilisation sur la place de la République le 29 avril 2026 de 14h à 18h, avec des ateliers de découverte aux activités physiques adaptées (10 à 15 ateliers). Cette journée serait animée par des EAPA (enseignants en Activité Physique Adaptée), en collaboration avec des partenaires associatifs et institutionnels, qui encadreraient les différents ateliers proposés et une découverte de leur structure/association.

Organisé par le Master 1 CO-APAS en partenariat avec APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés).Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est metzinclusive@gmail.com

English :

Project objective: to raise awareness of disability and promote the health benefits of adapted physical activity for all.

2 events open to all to raise awareness of the problems and solutions envisaged:

Conference on disability, adapted physical activity and healthy sports, with speakers specialized in the field.

An awareness-raising day on the Place de la République on April 29, 2026, from 2 to 6 pm, with workshops on adapted physical activities (10 to 15 workshops). The day would be led by EAPA (Adapted Physical Activity Teachers), in collaboration with associative and institutional partners, who would supervise the various workshops on offer, as well as an introduction to their structure/association.

Organized by Master 1 CO-APAS in partnership with APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés).

