Metz Plage revient cette année au Plan d’eau pour une nouvelle édition exceptionnelle, marquée par six semaines complètes de festivités dès le premier jour des vacances scolaires.

Petits et grands pourront profiter pleinement d’un programme riche en découvertes, en animations sportives, culturelles et ludiques, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Entre détente, fraîcheur et animations à foison, Metz Plage vous promet un été inoubliable au cœur d’un cadre verdoyant et accueillant.

Installez-vous sous un parasol, profitez des îlots de verdure, et laissez-vous porter par l’ambiance estivale… que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, tout est réuni pour savourer chaque instant. Les enfants plongeront dans un univers aquatique et ludique, avec jeux d’eau, aquapark, ateliers créatifs et animations encadrées par une équipe enthousiaste. Chaque jour, des activités originales rythmeront leurs journées olympiades, découvertes sportives, challenges et fous rires garantis ! Les plus grands ne seront pas en reste entre tournois de pétanque, cours de yoga en plein air, séances de zumba ou même parties d’échecs, chacun trouvera l’activité qui lui ressemble. Laissez-vous surprendre par des initiations sportives variées, pensées pour tous les niveaux et toutes les envies. Et pour les tout-petits, Metz Plage pense à tout un espace doux et sécurisé leur est entièrement dédié, avec jeux en bois, tapis d’éveil et ateliers sensoriels pour stimuler leur curiosité en toute sérénité.

Metz Plage, c’est bien plus qu’une plage urbaine: c’est un lieu de vie, de partage et d’évasion à ne pas manquer cet été ! Plus d’infos en téléchargeant la brochure de Metz Plage 2025.

La Ville de Metz et toute l’équipe de Metz Plage remercient ses partenaires :Muller TP, Heidelberg Materials, Botanic, Centre communal d’action sociale de Metz (CCAS), UEM, Kinépolis, Eurométropole de Metz, Walygator, Indigo, Haganis, Actis Location, Decathlon, LE MET’, Vivest, Centre Pompidou-Metz, Eau de Metz, Eurométropole Metz Habitat, Les Arènes de Metz, Pokeyland, Longeville-lès-Metz, La Grande Récré, Pro Façade, Banderolestop, Inspire Metz, Tout Metz, Direct FM, France 3 Grand EstTout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Metz Plage returns to the Plan d’Eau this year for another exceptional edition, featuring six full weeks of festivities starting on the first day of the school vacations.

Young and old alike will be able to take full advantage of a program packed with discoveries, sporting, cultural and fun activities, in a warm and friendly atmosphere. Metz Plage promises an unforgettable summer of relaxation, freshness and entertainment in the heart of a green and welcoming setting.

Take a seat under a parasol, enjoy the islands of greenery, and let the summer atmosphere carry you away? whether you’re with family, friends or on your own, there’s everything you need to enjoy every moment. Children will be immersed in a playful aquatic universe, with water games, an aquapark, creative workshops and activities supervised by an enthusiastic team. Every day, original activities will punctuate their days: olympiads, sporting discoveries, challenges and laughter guaranteed! There’s something for everyone, from pétanque tournaments to open-air yoga classes, from Zumba to chess. You’ll be surprised by the variety of introductory sports activities, designed to suit all levels and tastes. And for the little ones, Metz Plage thinks of everything: a soft, safe area is entirely dedicated to them, with wooden games, early-learning mats and sensory workshops to stimulate their curiosity in complete serenity.

Metz Plage is much more than just an urban beach: it’s a place to live, share and get away from it all this summer! Find out more by downloading the Metz Plage 2025 brochure.

German :

Metz Plage kehrt dieses Jahr zum Plan d’eau zurück, um eine neue außergewöhnliche Ausgabe zu feiern, die von sechs kompletten Festwochen ab dem ersten Tag der Schulferien geprägt ist.

Groß und Klein können ein Programm voller Entdeckungen, sportlicher, kultureller und spielerischer Animationen in einer herzlichen und geselligen Atmosphäre genießen. Metz Plage verspricht Ihnen einen unvergesslichen Sommer in einer grünen und gastfreundlichen Umgebung mit Entspannung, Frische und zahlreichen Animationen.

Lassen Sie sich unter einem Sonnenschirm nieder, genießen Sie die grünen Inseln und lassen Sie sich von der sommerlichen Atmosphäre tragen? ob mit der Familie, mit Freunden oder allein, alles ist vereint, um jeden Augenblick zu genießen. Die Kinder tauchen in eine Wasser- und Spielwelt mit Wasserspielen, Aquapark, kreativen Workshops und Animationen ein, die von einem begeisterten Team betreut werden. Jeden Tag werden originelle Aktivitäten den Tagesrhythmus bestimmen: Olympiaden, sportliche Entdeckungen, Herausforderungen und garantierte Lachanfälle! Auch die Großen kommen nicht zu kurz: Zwischen Pétanque-Turnieren, Yoga-Kursen im Freien, Zumba-Sitzungen oder sogar Schachspielen findet jeder eine Aktivität, die ihm entspricht. Lassen Sie sich von den vielfältigen Sportangeboten überraschen, die für jedes Niveau und jede Lust gedacht sind. Und für die Kleinsten hat Metz Plage an alles gedacht: Ein sanfter und sicherer Bereich ist ganz ihnen gewidmet, mit Holzspielen, Fördermatten und sensorischen Workshops, um ihre Neugierde in aller Ruhe zu stimulieren.

Metz Plage ist mehr als nur ein Stadtstrand: Es ist ein Ort des Lebens, des Austauschs und der Flucht, den Sie diesen Sommer nicht verpassen sollten! Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie die Broschüre von Metz Plage 2025 herunterladen.

Italiano :

Metz Plage torna a Plan d’Eau quest’anno per un’altra edizione eccezionale, con sei intere settimane di festeggiamenti che iniziano il primo giorno delle vacanze scolastiche.

Grandi e piccini potranno approfittare di un programma ricco di scoperte, attività sportive, culturali e divertenti, in un’atmosfera calda e accogliente. Metz Plage promette un’estate indimenticabile all’insegna del relax, della freschezza e del divertimento nel cuore di un ambiente verde e accogliente.

Sistematevi sotto l’ombrellone, godetevi le isole di verde e lasciatevi trasportare dall’atmosfera estiva: in famiglia, con gli amici o da soli, c’è tutto quello che serve per assaporare ogni momento. I bambini saranno immersi in un mondo acquatico pieno di divertimento, con giochi d’acqua, un acquapark, laboratori creativi e attività supervisionate da un team entusiasta. Ogni giornata sarà scandita da attività originali: olimpiadi, scoperte sportive, sfide e risate assicurate! Ce n’è per tutti i gusti, dai tornei di bocce alle lezioni di yoga all’aperto, dalle sessioni di Zumba alle partite di scacchi. Sarete sorpresi dall’ampia gamma di attività sportive introduttive, pensate per soddisfare tutti i livelli e i gusti. E per i più piccoli, Metz Plage ha pensato a tutto: un’area morbida e sicura è interamente dedicata a loro, con giochi in legno, tappeti per l’apprendimento precoce e laboratori sensoriali per stimolare la loro curiosità in tutta serenità.

Metz Plage è molto più di una spiaggia urbana: è un luogo da vivere, da condividere e da cui staccare la spina quest’estate! Per saperne di più, scaricate la brochure Metz Plage 2025.

Espanol :

Metz Plage vuelve este año al Plan d’Eau en otra edición excepcional, con seis semanas enteras de fiesta que comienzan el primer día de las vacaciones escolares.

Grandes y pequeños podrán disfrutar de un programa repleto de descubrimientos, actividades deportivas, culturales y lúdicas, en un ambiente cálido y acogedor. Metz Plage promete un verano inolvidable de relajación, frescor y diversión en el corazón de un entorno verde y acogedor.

Acomódese bajo una sombrilla, disfrute de las islas de vegetación y déjese llevar por el ambiente estival… en familia, entre amigos o solo, tendrá todo lo necesario para saborear cada momento. Los niños se sumergirán en un mundo acuático lleno de diversión, con juegos de agua, un parque acuático, talleres creativos y actividades supervisadas por un equipo entusiasta. Cada día estará salpicado de actividades originales: olimpiadas, descubrimientos deportivos, desafíos y risas garantizadas Hay para todos los gustos, desde torneos de petanca y clases de yoga al aire libre hasta sesiones de Zumba e incluso partidas de ajedrez. Le sorprenderá la amplia oferta de actividades deportivas de iniciación, pensadas para todos los niveles y gustos. Y para los más pequeños, Metz Plage ha pensado en todo: una zona suave y segura está enteramente dedicada a ellos, con juegos de madera, colchonetas de aprendizaje precoz y talleres sensoriales para estimular su curiosidad con toda serenidad.

Metz Plage es mucho más que una playa urbana: ¡es un lugar para vivir, compartir y evadirse este verano! Obtenga más información descargando el folleto Metz Plage 2025.

