Metz Vintage – Parc des Expositions Metz

Metz Vintage Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 00:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Ce salon s’adresse à tous ceux qui sont amateurs d’une autre époque et qui souhaitent s’immerger dans un univers vintage à l’ambiance festive et chaleureuse. Une soixantaine d’exposants passionnés d’univers variés Mobilier Décoration vintage Art de la table Friperie Accessoires vintage Disquaire Jeux anciens Voitures / motos anciennes Cinématographie Livres anciens…Metz Vintage, c’est aussi un espace restauration avec une ambiance streetfood grâce à plusieurs foodtrucks proposants des mets variés !Tout public

English :

This show is for all those who love another era and want to immerse themselves in a vintage universe with a warm, festive atmosphere. Around sixty exhibitors from a wide range of fields: Furniture Vintage decoration Tableware Second-hand goods Vintage accessories Record shops Antique games Antique cars/motorbikes Cinematography Antique books… Metz Vintage also features a food court with a streetfood atmosphere, thanks to several foodtrucks offering a variety of dishes!

German :

Diese Messe richtet sich an alle, die sich für eine andere Epoche interessieren und in eine Vintage-Welt mit festlicher und herzlicher Atmosphäre eintauchen möchten. Rund 60 Aussteller, die sich für verschiedene Themen begeistern: Möbel, Vintage-Dekoration, Tischkultur, Secondhand-Kleidung, Vintage-Accessoires, Schallplatten, alte Spiele, alte Autos/Motorräder, Kinematografie, alte Bücher … Metz Vintage bietet auch einen Restaurantbereich mit Streetfood-Atmosphäre dank mehrerer Foodtrucks, die verschiedene Gerichte anbieten!

Italiano :

Questa mostra è rivolta a tutti coloro che hanno il gusto di un’altra epoca e il desiderio di immergersi in un mondo vintage in un’atmosfera calda e festosa. Una sessantina di espositori con un’ampia gamma di interessi: Mobili Decorazione d’epoca Articoli per la tavola Oggetti di seconda mano Accessori d’epoca Negozi di dischi Giochi d’epoca Auto/moto d’epoca Cinematografia Libri d’epoca… Metz Vintage è anche un’area di ristoro con un’atmosfera da streetfood grazie a diversi foodtruck che propongono una varietà di piatti!

Espanol :

Este salón se dirige a todos los que sienten el gusto por otra época y el deseo de sumergirse en un mundo vintage con un ambiente cálido y festivo. Alrededor de sesenta expositores con intereses muy variados: Mobiliario Decoración vintage Vajilla Artículos de segunda mano Accesorios vintage Tiendas de discos Juegos antiguos Coches/motos antiguas Cinematografía Libros antiguos… Metz Vintage es también un patio de comidas con ambiente de streetfood gracias a varios foodtrucks que ofrecen una gran variedad de platos!

