Metz Vintage – Parc des Expositions Metz
Metz Vintage – Parc des Expositions Metz samedi 15 novembre 2025.
Moselle
Metz Vintage Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 00:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-15
Ce salon s’adresse à tous ceux qui sont amateurs d’une autre époque et qui souhaitent s’immerger dans un univers vintage à l’ambiance festive et chaleureuse. Une soixantaine d’exposants passionnés d’univers variés Mobilier Décoration vintage Art de la table Friperie Accessoires vintage Disquaire Jeux anciens Voitures / motos anciennes Cinématographie Livres anciens…Metz Vintage, c’est aussi un espace restauration avec une ambiance streetfood grâce à plusieurs foodtrucks proposants des mets variés !Tout public
English :
This show is for all those who love another era and want to immerse themselves in a vintage universe with a warm, festive atmosphere. Around sixty exhibitors from a wide range of fields: Furniture Vintage decoration Tableware Second-hand goods Vintage accessories Record shops Antique games Antique cars/motorbikes Cinematography Antique books… Metz Vintage also features a food court with a streetfood atmosphere, thanks to several foodtrucks offering a variety of dishes!
German :
Diese Messe richtet sich an alle, die sich für eine andere Epoche interessieren und in eine Vintage-Welt mit festlicher und herzlicher Atmosphäre eintauchen möchten. Rund 60 Aussteller, die sich für verschiedene Themen begeistern: Möbel, Vintage-Dekoration, Tischkultur, Secondhand-Kleidung, Vintage-Accessoires, Schallplatten, alte Spiele, alte Autos/Motorräder, Kinematografie, alte Bücher … Metz Vintage bietet auch einen Restaurantbereich mit Streetfood-Atmosphäre dank mehrerer Foodtrucks, die verschiedene Gerichte anbieten!
Italiano :
Questa mostra è rivolta a tutti coloro che hanno il gusto di un’altra epoca e il desiderio di immergersi in un mondo vintage in un’atmosfera calda e festosa. Una sessantina di espositori con un’ampia gamma di interessi: Mobili Decorazione d’epoca Articoli per la tavola Oggetti di seconda mano Accessori d’epoca Negozi di dischi Giochi d’epoca Auto/moto d’epoca Cinematografia Libri d’epoca… Metz Vintage è anche un’area di ristoro con un’atmosfera da streetfood grazie a diversi foodtruck che propongono una varietà di piatti!
Espanol :
Este salón se dirige a todos los que sienten el gusto por otra época y el deseo de sumergirse en un mundo vintage con un ambiente cálido y festivo. Alrededor de sesenta expositores con intereses muy variados: Mobiliario Decoración vintage Vajilla Artículos de segunda mano Accesorios vintage Tiendas de discos Juegos antiguos Coches/motos antiguas Cinematografía Libros antiguos… Metz Vintage es también un patio de comidas con ambiente de streetfood gracias a varios foodtrucks que ofrecen una gran variedad de platos!
L’événement Metz Vintage Metz a été mis à jour le 2025-02-27 par AGENCE INSPIRE METZ