Metz Vintage Parc des Expositions Metz

Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-15
Ce salon s’adresse à tous ceux qui sont amateurs d’une autre époque et qui souhaitent s’immerger dans un univers vintage à l’ambiance festive et chaleureuse.Une soixantaine d’exposants passionnés d’univers variés Mobilier Décoration vintage Art de la table Friperie Accessoires vintage Disquaire Jeux anciens Voitures / motos anciennes Cinématographie Livres anciens…
Metz Vintage, c’est aussi un espace restauration avec une ambiance streetfood grâce à plusieurs foodtrucks proposants des mets variés !Tout public
English :
This show is for all those who love another era and want to immerse themselves in a vintage world with a warm, festive atmosphere.60 exhibitors with a wide range of interests: Furniture Vintage decoration Tableware Vintage accessories Second-hand goods Antique games Antique cars / motorcycles Cinematography Antique books?
Metz Vintage also features a catering area with a streetfood atmosphere, thanks to several foodtrucks offering a variety of dishes!
German :
Diese Messe richtet sich an alle, die sich für eine andere Epoche interessieren und in eine Vintage-Welt mit festlicher und herzlicher Atmosphäre eintauchen möchten.60 Aussteller mit Leidenschaft für verschiedene Welten: Möbel Vintage-Dekoration Tischkultur Secondhand-Accessoires Vintage-Spiele Antike Autos / Motorräder Cinematographie Antike Bücher?
Metz Vintage, das ist auch ein Restaurantbereich mit Streetfood-Atmosphäre dank mehrerer Foodtrucks, die verschiedene Gerichte anbieten!
Italiano :
La mostra si rivolge a tutti coloro che amano un’altra epoca e vogliono immergersi in un mondo vintage con un’atmosfera calda e festosa.60 espositori con un’ampia gamma di interessi: Mobili Decorazione d’epoca Articoli per la tavola Accessori d’epoca Oggetti di seconda mano Giochi antichi Auto/moto d’epoca Cinematografia Libri antichi?
Metz Vintage è anche un’area di ristorazione con un’atmosfera da streetfood grazie a diversi foodtruck che propongono una varietà di piatti!
Espanol :
El salón se dirige a todos los amantes de otra época que deseen sumergirse en un mundo vintage en un ambiente cálido y festivo.60 expositores con intereses muy diversos: Mobiliario Decoración vintage Vajilla Accesorios vintage Objetos de ocasión Juegos antiguos Coches/motos antiguas Cinematografía Libros antiguos?
Metz Vintage es también un espacio de restauración con ambiente de streetfood gracias a varios foodtrucks que ofrecen una gran variedad de platos
