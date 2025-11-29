Meubles d’Ici et d’Ailleurs par Jorelle 1864 Porte ouverte de Noël

6 Route de la Vierge Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Au programme

– Instant Sacrés avec ses cyanotypes poétiques,

– L’Armoire Rose couture en Liberty,

– Chez Mademoiselle et ses créations végétales ,

– Les jeux en bois Jorelle pour petits et grands (si la météo le permet),

– La nouvelle collection de meubles et de décoration avec de belles remises sur la collection précédente.

Venez nombreux partager ce moment chaleureux et unique, des douceurs et une boisson chaude vous seront offertes. .

6 Route de la Vierge Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 07 67 contact@jorelle.fr

English : Meubles d’Ici et d’Ailleurs par Jorelle 1864 Porte ouverte de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Meubles d’Ici et d’Ailleurs par Jorelle 1864 Porte ouverte de Noël Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-11-20 par Vexin Normand Tourisme