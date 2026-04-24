Meuh z’en fête Harville
Meuh z’en fête Harville dimanche 23 août 2026.
Harville
Meuh z’en fête
Harville Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Meuh z’en fête, c’est l’événement incontournable du territoire rural à l’initiative des Jeunes Agriculteurs de la Meuse.
Concours de labours, exposition de matériel agricole, marché de terroir, animations, jeux d’équipes, feu d’artifice, etc.Tout public
.
Harville 55160 Meuse Grand Est jeunesagriculteurs55@gmail.com
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English :
Meuh z’en fête is the must-attend rural event organized by the Jeunes Agriculteurs de la Meuse.
Ploughing competition, farm equipment exhibition, local market, entertainment, team games, fireworks, etc.
L’événement Meuh z’en fête Harville a été mis à jour le 2026-04-24 par MEUSE ATTRACTIVITE