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Meuh z’en fête Harville

Meuh z’en fête Harville dimanche 23 août 2026.

Ville : 55160 Harville

Département : Meuse

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Harville

Meuh z’en fête

Harville Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Meuh z’en fête, c’est l’événement incontournable du territoire rural à l’initiative des Jeunes Agriculteurs de la Meuse.
Concours de labours, exposition de matériel agricole, marché de terroir, animations, jeux d’équipes, feu d’artifice, etc.Tout public
  .

Harville 55160 Meuse Grand Est   jeunesagriculteurs55@gmail.com

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English :

Meuh z’en fête is the must-attend rural event organized by the Jeunes Agriculteurs de la Meuse.
Ploughing competition, farm equipment exhibition, local market, entertainment, team games, fireworks, etc.

L’événement Meuh z’en fête Harville a été mis à jour le 2026-04-24 par MEUSE ATTRACTIVITE

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