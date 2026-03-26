MEUNG sur l’Art Festival d’Arts Animés

Halle couverte Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

MEUNG sur l’Art Festival d’arts animés & de créations en direct, est un évenement organisé par le Jumelage franco-anglais Lymm-Meung. Venez voir l’art prendre vie !

MEUNG sur l’Art a pour vocation de mettre en lumière la création vivante, en invitant artistes, artisans, créateurs à

– créer ou performer en direct, sous les yeux du public (indispensable pour prendre part à l’événement),

– exposer leurs œuvres ou productions,

– partager leur savoir-faire à travers des animations, démonstrations ou ateliers participatifs.

Cette journée se veut un moment de rencontre, de partage et d’échange, favorisant la proximité entre les créateurs et le public, dans une ambiance festive et bienveillante.

Entrée libre .

Halle couverte Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 51 36 50

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English :

L’événement MEUNG sur l’Art Festival d’Arts Animés Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-26 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE