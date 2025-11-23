Meunier tu dors ? Moulin de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax
Qui dit Noël, dit gâteau … Qui dit gâteau, dit farine… Qui dit farine, dit moulin. Découvrez l’histoire de la minoterie de Poustagnacq, créée en 1858 par la famille Lartigue, avec accès exceptionnel à l’intérieur du bâtiment.
Avec Sébastien Ducasse
Sur inscription au 05 58 91 20 20. .
Moulin de Poustagnacq Chemin de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 20
