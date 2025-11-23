Meunier tu dors ? Moulin de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax

Meunier tu dors ?

Moulin de Poustagnacq Chemin de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Qui dit Noël, dit gâteau … Qui dit gâteau, dit farine… Qui dit farine, dit moulin. Découvrez l’histoire de la minoterie de Poustagnacq, créée en 1858 par la famille Lartigue, avec accès exceptionnel à l’intérieur du bâtiment.

Avec Sébastien Ducasse

Sur inscription au 05 58 91 20 20. .

Moulin de Poustagnacq Chemin de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 20

English : Meunier tu dors ?

German : Meunier tu dors ?

Italiano :

Espanol : Meunier tu dors ?

L’événement Meunier tu dors ? Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grand Dax