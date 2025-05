MEUN’RI BAMBELLE CONCERTS DE LA FÊTE DE LA MEUNERIE – Rives-d’Autise, 7 juin 2025 07:00, Rives-d'Autise.

Vendée

Un évènement 100% local INCONTOURNABLE !

Concerts d’ouverture de la Fête de la Meunerie.

TON ZINC

LA CORDE RAIDE

LES BARBEAUX

3 DJ SETS

Vous pouvez réserver dès à présent sur Hello Asso.

Billetterie sur place

Le billet concert donne droit à une entrée gratuite à la fête de la Meunerie le dimanche 8 ou le lundi 9 juin. .

Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire fetedelameunerie85240@gmail.com

