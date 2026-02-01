MEURTRE À L’ALTICLUB 3000 Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne

MEURTRE À L’ALTICLUB 3000

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Soirée Murder Party (enquête policière) avec comédiens !

Rejoignez une soirée unique où le crime prend vie ! Plusieurs comédiens incarnent les suspects d’une affaire intrigante, et vous enquêtez en équipes de 6 à 8 personnes, jusqu’à 50 participants.

Explorez la scène, interrogez les personnages et confrontez vos théories pour percer le mystère !

Bienvenue à l’AltiClub3000, centre de vacances perché au cœur des montagnes.. Alors qu’une violente tempête s’abat sur le site, coupant toute communication avec l’extérieur, le directeur du centre est retrouvé mort dans des circonstances aussi troublantes qu’inexplicables.

Accident tragique ou meurtre soigneusement dissimulé ?

Confinés par la neige, les participants vont devoir mener l’enquête au sein du personnel. Chacun a ses secrets, ses rancœurs, ses mensonges… et peut-être un mobile.

En interrogeant les suspects, en analysant les indices et en reconstituant la chronologie de la nuit, les enquêteurs en herbe découvriront peu à peu une vérité bien plus complexe que prévu.Adultes

29 .

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 68 29 73 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Murder Party with actors!

Join us for a unique evening where crime comes to life! Several actors portray the suspects in an intriguing case, and you investigate in teams of 6 to 8 people, up to 50 participants.

Explore the scene, question the characters and confront your theories to solve the mystery!

Welcome to AltiClub3000, a vacation resort perched in the heart of the mountains… As a violent storm descends on the site, cutting off all communication with the outside world, the resort?s director is found dead in circumstances as disturbing as they are inexplicable.

Tragic accident or carefully concealed murder?

Confined by the snow, the participants have to investigate among the staff. Everyone has secrets, grudges, lies? and perhaps a motive.

By questioning suspects, analyzing clues and reconstructing the chronology of the night, the budding investigators will gradually uncover a truth far more complex than expected.

