Meurtre à Plouguenez-Du

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

2026-02-27 2026-02-28

L’humoriste Pierre de Quelen dans son spectacle Meurtre à Plouguenez Du , une enquête à la Agatha Christine avec des personnages exubérants et pittoresques.

Meurtre à Plouguenez Du

Plouguenez Du, cette petite île bretonne va être le théâtre d’un meurtre odieux, lors du diner d’anniversaire de Tugdual, golden-boy local.

Fort heureusement, le fameux détective Pierrick Le Roux les crimes de l’étrangleur de Bourseul, c’était lui ! fait parti des convives et mettra ses talents en action pour résoudre cette affaire.

Mystère, fausses pistes et beurre demi-sel viennent ponctuer ce seul-en-scène. Tous les invités sont suspects, alors, réussirez-vous à trouver qui a fait le coup ? .

