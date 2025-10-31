MEURTRE AU CHÂTEAU Carcassonne

À l’occasion d’Halloween, le Centre des monuments nationaux invite le public à participer à une enquête grandeur nature au château de la Cité de Carcassonne, exceptionnellement transformé en scène de crime mystérieuse. Une nuit. Un crime. Un secret enfoui dans les murs…

Le 31 octobre, par une nuit d’ombres et de secrets, le monument devient le théâtre d’une énigme grandeur nature. Alors que le silence séculaire des remparts est troublé par un crime inexpliqué, les visiteurs sont appelés à mener l’enquête.

En équipe, ils parcourront les salles du château, interrogeront les suspects, fouilleront les indices, déjoueront les pièges… et tenteront de percer le mystère. Mais attention rien ni personne n’est ce qu’il semble être.

Départs toutes les 10 minutes de 20h à 21h50

Durée 2 heures Fermeture du site à minuit

Tarif unique 16 €

Public À partir de 14 ans

Billetterie en ligne et sur le Pass Culture

1 Rue Viollet le Duc Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

For Halloween, the Centre des Monuments Nationaux invites the public to take part in a life-size investigation at the Château de la Cité de Carcassonne, exceptionally transformed into a mysterious crime scene. One night. One crime. A secret buried within the walls?

On October 31, on a night of shadows and secrets, the monument becomes the stage for a life-size enigma. As the centuries-old silence of the ramparts is disturbed by an unexplained crime, visitors are called upon to investigate.

Working in teams, they’ll wander the castle halls, question suspects, search for clues, foil traps? and try to solve the mystery. But beware: nothing and no-one is what they seem.

Departures every 10 minutes from 8pm to 9:50pm

Duration: 2 hours ? Site closes at midnight

Price: 16?

Public: 14 years and over

Ticketing online and on Pass Culture

German :

Anlässlich von Halloween lädt das Centre des monuments nationaux die Öffentlichkeit dazu ein, an einer lebensgroßen Untersuchung im Schloss der Cité de Carcassonne teilzunehmen, das ausnahmsweise in einen mysteriösen Tatort verwandelt wird. Eine Nacht. Ein Verbrechen. Ein in den Mauern verborgenes Geheimnis?

Am 31. Oktober, in einer Nacht der Schatten und Geheimnisse, wird das Monument zum Schauplatz eines lebensgroßen Rätsels. Während die jahrhundertealte Stille der Stadtmauern durch ein unerklärliches Verbrechen gestört wird, werden die Besucher aufgefordert, die Ermittlungen aufzunehmen.

In Teams durchstreifen sie die Räume des Schlosses, befragen Verdächtige, suchen nach Hinweisen, umgehen Fallen und versuchen, das Geheimnis zu lüften. Aber Vorsicht: Nichts und niemand ist so, wie es scheint.

Abfahrt alle 10 Minuten von 20:00 bis 21:50 Uhr

Dauer: 2 Stunden ? Schließung des Geländes um Mitternacht

Einzeltarif: 16 ?

Öffentlich: Ab 14 Jahren

Online-Tickets und Kulturpass

Italiano :

In occasione di Halloween, il Centre des monuments nationaux invita il pubblico a partecipare a un’indagine a grandezza naturale presso il Castello della Città di Carcassonne, che si trasformerà in una misteriosa scena del crimine. Una notte. Un crimine. Un segreto sepolto tra le mura?

Il 31 ottobre, in una notte di ombre e segreti, il monumento diventa lo scenario di un enigma a grandezza naturale. Quando il silenzio secolare dei bastioni viene turbato da un crimine inspiegabile, i visitatori sono chiamati a indagare.

Lavorando in squadre, si aggireranno per le stanze del castello, interrogando i sospetti, cercando indizi, sventando trappole e cercando di risolvere il mistero. Ma attenzione: niente e nessuno è come sembra.

Partenze ogni 10 minuti dalle 20:00 alle 21:50

Durata: 2 ore? Il sito chiude a mezzanotte

Prezzo del biglietto singolo: 16?

Pubblico: 14 anni e oltre

Biglietti disponibili online e sul Culture Pass

Espanol :

Con motivo de Halloween, el Centro de monumentos nacionales invita al público a participar en una investigación a escala real en el Castillo de la Ciudad de Carcasona, que se transformará en una misteriosa escena del crimen. Una noche. Un crimen. ¿Un secreto enterrado entre los muros?

El 31 de octubre, en una noche de sombras y secretos, el monumento se convierte en el escenario de un enigma a tamaño real. Cuando el silencio secular de las murallas se ve perturbado por un crimen inexplicable, los visitantes son llamados a investigar.

Trabajando en equipo, recorrerán las estancias del castillo, interrogando a los sospechosos, buscando pistas, desbaratando trampas… e intentando resolver el misterio. Pero cuidado: nada ni nadie es lo que parece.

Salidas cada 10 minutos de 20:00 a 21:50

Duración: 2 horas ? El sitio cierra a medianoche

Precio del billete sencillo: 16?

Público: a partir de 14 años

Entradas disponibles en línea y en el Pass Culture

