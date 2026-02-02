Meurtre au château de Fayolle Tocane-Saint-Apre
Meurtre au château de Fayolle Tocane-Saint-Apre dimanche 8 février 2026.
Meurtre au château de Fayolle
Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-02-08
Une enquête familiale grandeur nature, avec de vrais suspects !
Plongez au coeur de la Belle Époque. Cet après-midi, Fayolle est à la fête et vous êtes de la partie ! Mais un
crime a été commis et vous êtes les seuls à pouvoir trouver le ou les coupables…
Une enquête familiale grandeur nature, avec de vrais suspects !
Plongez au coeur de la Belle Époque. Cet après-midi, Fayolle est à la fête et vous êtes de la partie ! Mais un
crime a été commis et vous êtes les seuls à pouvoir trouver le ou les coupables en interrogeant les
personnages hauts en couleur qui se trouvent dans le château…
Tous les vendredis, samedis et dimanches du 8 Février au 8 Mars 2026 (hors samedi 7 Février)
Départ 15h
Tarif adulte 15€- Réduit 13€ Enfant 10€ .
Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Meurtre au château de Fayolle
A life-size family investigation, with real suspects!
Plunge into the heart of the Belle Époque. This afternoon, Fayolle is having a party, and you’re in! But a crime has
but a crime has been committed, and only you can find the culprit(s)…
L’événement Meurtre au château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-01-30 par Val de Dronne