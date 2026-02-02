Meurtre au château de Fayolle Tocane-Saint-Apre

Meurtre au château de Fayolle

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Début : 2026-02-08

fin : 2026-03-08

2026-02-08

Une enquête familiale grandeur nature, avec de vrais suspects !

Plongez au coeur de la Belle Époque. Cet après-midi, Fayolle est à la fête et vous êtes de la partie ! Mais un

crime a été commis et vous êtes les seuls à pouvoir trouver le ou les coupables…

Tous les vendredis, samedis et dimanches du 8 Février au 8 Mars 2026 (hors samedi 7 Février)

Départ 15h

Tarif adulte 15€- Réduit 13€ Enfant 10€ .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Meurtre au château de Fayolle

A life-size family investigation, with real suspects!

Plunge into the heart of the Belle Époque. This afternoon, Fayolle is having a party, and you’re in! But a crime has

but a crime has been committed, and only you can find the culprit(s)…

