Meurtre au Château La Ferté-Saint-Aubin

Menez l’enquête sur une affaire de meurtre à travers un parcours immersif et théâtral autour d’une intrigue historique dans les couloirs du château.Familles

Plongez en février 1808, après la mystérieuse mort du propriétaire du Château de la Ferté Saint Aubin, Auguste de Talleyrand-Périgord. Les seuls suspects de cette affaire sont ses proches, présents la veille pour une réunion familiale au sein du domaine. Vivez cette investigation immersive et théâtrale animée par des acteurs en incarnant les enquêteurs qui devront réaliser des interrogatoires, trouver des indices et confronter les principaux suspects. 16 .

Investigate a murder case through an immersive and theatrical journey around a historical plot in the corridors of the castle.

