Meurtre au Familistère Guise

Meurtre au Familistère Guise samedi 20 septembre 2025.

Meurtre au Familistère

Cité Familistère Guise Aisne

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

20 septembre 1916, le Familistère est occupé par l’armée allemande. La population est convoquée au théâtre pour l’annonce de nouvelles restrictions. Alors que le Commandant en chef procède aux annonces, un lieutenant allemand a été retrouvé mort, assassiné. Saurez-vous retrouver le coupable ?

Spectacle immersif et participatif

20 septembre 1916, le Familistère, comme une grande partie du nord de la France est occupé par l’armée allemande. La population, guisarde et familistérienne, est convoquée au théâtre pour l’annonce de nouvelles restrictions. Alors que le Commandant en chef procède aux annonces, une familistérienne fait irruption dans la salle. Un lieutenant allemand a été retrouvé mort, assassiné sans aucun doute. Le Commandant décide de boucler l’ensemble du site. Personne ne sera relâché tant que le coupable n’aura pas été identifié, sous peine de représailles… Saurez-vous retrouver le coupable ? 0 .

Cité Familistère Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 35 36 accueil@familistere.com

English :

on September 20, 1916, the Familistère was occupied by the German army. The population is summoned to the theater for the announcement of new restrictions. As the Commander-in-Chief makes the announcements, a German lieutenant is found murdered. Can you find the culprit?

German :

20. September 1916: Das Familistère wird von der deutschen Armee besetzt. Die Bevölkerung wird im Theater zusammengerufen, um neue Einschränkungen bekannt zu geben. Während der Oberbefehlshaber die Bekanntmachungen durchführt, wird ein deutscher Leutnant ermordet aufgefunden. Können Sie den Täter finden?

Italiano :

il 20 settembre 1916, il Familistère viene occupato dall’esercito tedesco. La popolazione viene convocata in teatro per l’annuncio di nuove restrizioni. Mentre il comandante in capo fa l’annuncio, un tenente tedesco viene trovato ucciso. Riuscite a trovare il colpevole?

Espanol :

el 20 de septiembre de 1916, la Familistère es ocupada por el ejército alemán. La población es convocada al teatro para el anuncio de nuevas restricciones. Mientras el comandante en jefe hace los anuncios, un teniente alemán aparece asesinado. ¿Podrás encontrar al culpable?

