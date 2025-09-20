Meurtre au Familistère – une enquête historique et patrimoniale inédite Le Familistère de Guise Guise

Meurtre au Familistère – une enquête historique et patrimoniale inédite Samedi 20 septembre, 18h00, 20h30 Le Familistère de Guise Aisne

Plein tarif : 15 euros / Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap) : 10 euros / Gratuit – de 6 ans

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:45:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:45:00

MEURTRE AU FAMILISTÈRE

20 septembre 1916, le Familistère, comme une grande partie du nord de la France est occupé par l’armée allemande.La population, guisarde et familistérienne, est convoquée au théâtre pour l’annonce de nouvelles restrictions. Alors que le Commandant en chef procède aux annonces, une familistérienne fait irruption dans la salle. Un lieutenant allemand a été retrouvé mort, assassiné sans aucun doute. Le Commandant décide de boucler l’ensemble du site. Personne ne sera relâché tant que le coupable n’aura pas été identifié, sous peine de représailles…

Spectacle immersif et participatif au coeur du Familistère de 1916, sous occupation allemande. Enquêtez et apprenez-en plus sur l’un de pans de l’histoire familistérienne.

Durée : 1h45

Étymologiquement « établissement où plusieurs familles ou individus vivent ensemble dans une sorte de communauté et trouvent dans des magasins coopératifs ce qui leur est nécessaire », construit en s'inspirant du phalanstère de Charles Fourier, le familistère de Guise, situé dans la commune de Guise, dans le département de l'Aisne, voulu par l'industriel Jean-Baptiste André Godin pour l'hébergement de ses ouvriers, est un haut lieu de l'histoire économique et sociale des XIXe et XXe siècles.

