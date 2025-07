Meurtre au Manoir Kingswell.pdf Salle René-Bossard Ancenis-Saint-Géréon

Venez découvrir cette pièce de théâtre décalée à la salle René Bossard avec 2 représentations exceptionnelles !

N’avez-vous jamais rêvé que l’on vous confie la direction d’un spectacle à succès ? C’est le cas pour la troupe amatrice de la Régis University, l’occasion de briller sur les planches grâce à cette première représentation de “Meurtre au Manoir Kingswell”. Briller ? Pas vraiment. Entre problèmes techniques et trous de mémoire, les apprentis comédiens vont devoir mener tant bien que mal une représentation qui les dépasse. .

Salle René-Bossard 76 Rue des Vignes Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Come and discover this offbeat play at the Salle René Bossard with 2 exceptional performances!

German :

Erleben Sie dieses schräge Theaterstück im Saal René Bossard mit zwei außergewöhnlichen Aufführungen!

Italiano :

Venite a scoprire questo spettacolo fuori dagli schemi alla Salle René Bossard, con 2 rappresentazioni eccezionali!

Espanol :

Venga a descubrir esta obra fuera de lo común en la Salle René Bossard, con 2 representaciones excepcionales

