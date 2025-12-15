Meurtre au musée Salle de l’Epinette Coteaux du Lizon

Meurtre au musée

Le 21 février, la salle de l’Épinette à Saint-Lupicin accueillera une soirée originale une murder party, mêlant jeu de rôle grandeur nature, enquête et science-fiction. De 18h30 à 22h, les participants seront plongés en 2080 pour vivre une aventure collective où chacun deviendra acteur de l’intrigue.

Organisé par l’association Lauconne en scène, l’événement s’inscrit dans l’univers du spectacle historique son et lumière La Machine de Pandore , présenté en 2024 et 2025. Cette soirée proposera au public de prolonger l’histoire et de découvrir un nouveau chapitre de cet univers. Il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir vu le spectacle pour participer la soirée est entièrement accessible, et chaque participant recevra les informations nécessaires pour entrer facilement dans l’histoire.

Au cœur de l’expérience Nélida, une machine de simulation holographique mise au point par Armande, inventrice lupicinoise. L’étrange dispositif a été récemment installé au musée de Saint-Lupicin, et sera inaugurée lors de cette soirée immersive. Pour l’occasion, les convives recevront à l’avance un personnage désigné, qu’ils incarneront tout au long de la soirée notable, historien, scientifique, membre du personnel du musée, politicien… ou même extraterrestre.

La directrice du musée invite par ailleurs chacun à venir costumé ou en tenue de soirée pour renforcer l’illusion.

Mais l’inauguration prendra une tournure inattendue un meurtre viendra troubler la fête. Répartis en équipes, les participants devront alors percer le mystère, guidés par des comédiens complices qui dévoileront progressivement indices et révélations.

Qu’est-ce qu’une murder party ?

Il s’agit d’un jeu d’enquête grandeur nature, inspiré des romans policiers. Chaque participant interprète un personnage au sein d’un scénario où un crime fictif est commis. Au fil des interactions, des échanges et des indices disséminés dans l’histoire, les joueurs doivent collaborer pour identifier le coupable. Une expérience immersive et ludique où théâtre, improvisation et déduction se rencontrent.

Début février, chaque inscrit recevra par courrier une invitation personnalisée accompagnée de sa fiche de personnage, pour se préparer à cette aventure haute en suspense.

Attention les places sont limitées à 100 et la billetterie ferme le 31 décembre.

Tarifs 38 € (buffet-repas inclus) 28 € tarif réduit.

Billets en ligne sur https://lauconneenscene.com/ .

